Военные медцентры в регионах для лечения COVID-19 заполнены на 95%

Многопрофильные медицинские центры, построенные военными в 15 регионах России для лечения пациентов с коронавирусом, заполнены на 95%, заявил заместитель министра обороны Тимур Иванов.

«В каждом таком центре не менее 30% общей коечной емкости зарезервировано именно под субъекты. Большинство из них, можно сказать, уже загружены на 95%», - сказал замминистра в эфире программы «Между тем».

По его словам, на данный момент на лечении находятся как военнослужащие, так и гражданские пациенты.

Иванов подчеркнул, что все госпиталя оснащены современным медицинским оборудованием, которое после завершения пандемии COVID-19 позволит обеспечить военнослужащих, гражданский персонал и членов их семей передовой диагностикой.