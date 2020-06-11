Российский модуль МКС проверяют на наличие токсичного бензола
На Международной космической станции (МКС) проверяют российский модуль «Звезда» на наличие источника токсичного бензола, сообщается на сайте NASA.
Отмечается, что на данный момент для измерения уровня бензола в модуль помещен прибор для определения качества воздуха AQM, с помощью которого специалисты смогут собрать необходимые данные.
Помимо этого, чтобы выяснить, где именно находится источник бензола, атмосфера российского и американского сегмента будет разделена.
О повышении концентрации бензола в атмосфере МКС заявили в мае текущего года в Роскосмосе, однако, она не превышает предельно допустимую норму и угрозы для жизни экипажа нет.
На данный момент на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.