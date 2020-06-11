Премьер Ирака сообщил о готовившемся на него покушении

В четверг, 11 июня, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что на него готовилось покушение во время визита в город Мосул.

«Я получил отчеты органов безопасности о планировавшемся на меня покушении во время визита в Мосул», - сказал он в ходе обращения.

Визит премьера состоялся 10 июня.

По словам Аль-Казыми, данный план покушения появился на фоне стратегического диалога Ирака и Соединенных Штатов. Накануне должностными лицами двух стран были подняты актуальные вопросы взаимодействия в сфере политики, безопасности, энергетики и культуры, пишет ТАСС.