Бригада столичных врачей отправилась на Камчатку для борьбы с коронавирусом

В Камчатский край отправилась бригада, состоящая из двадцати столичных медиков. Специалисты должны будут помочь врачам региона в борьбе с COVID-19.Такая информация была представлена на официальном стайте Департамента здравоохранения Москвы.

Во главе группы – замглавы ведомства, врач-нейрохирург Алексей Токарев. Также в состав бригады вошли терапевты, реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиолог, эпидемиолог, а также медсестры-анестезисты и специалисты по компьютерной диагностике.

Врачи, отправленные в Камчатский край, являются сотрудниками ведущих московских медучреждений и имеют опыт в работе с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.

«Специалисты оценят обстановку в регионе и окажут консультативно-диагностическую поддержку» , - сообщается на сайте.

Медики будут оказывать помощь в работе с пациентами и перепрофилировании больниц, а также займутся проведением семинаров для обучения врачей различных специальностей.

Столичные специалисты прибудут, имея при себе необходимый для быстрого начала работы инвентарь, в частности медицинские маски и иные защитные средства.

Ранее бригада врачей из Москвы, сформированная из работников различных медицинских центров, занимающихся пациентами с COVID-19, прибыла в Псков для помощи местным медикам.