Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию «Мы вместе»

В четверг, 11 июня, Владимир Путин учредил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», которая была организована в период борьбы с пандемией коронавируса.

«В связи с высокой общественной значимостью общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", организованной в РФ в период борьбы с распространением COVID-19 в 2020 году: учредить памятную медаль» - говорится в распоряжении на интернет-портале правовой информации.

Всероссийская акция «#МыВместе» была создана с начала пандемии коронавируса с целью поддержки пожилых, маломобильных граждан, а также работников медицины.