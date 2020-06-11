Фестиваль «Нашествие» под Тверью не состоится из-за требований Роспотребнадзора

Ежегодный рок-фестиваль «Нашествие», который проходит в Тверской области в селе Завидное, в этом году не состоится из-за предписаний Роспотребнадзора.

«В условиях сохраняющейся опасности, в этом году "Нашествие" все-таки не будет проводиться на территории нашего региона», - сказал губернатор региона Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24 Тверь».

Он рассчитывает на то, что все желающие посетить фестиваль отнесутся к данному решению с пониманием, так как оно было принято исходя из соображений здоровья жителей региона в связи с ситуацией с коронавирусом.

На трехдневный фестиваль «Нашествие» обычно съезжаются гости из разных регионов страны. В этом году проведение мероприятия было запланировано на 24-26 июля.

В стране пока действует запрет на проведение массовых мероприятий. Сегодня, 11 июня, мэр Москвы Сергей Собянин, попросил москвичей и гостей столицы воздержаться от прогулок в праздничные дни на День России и 24 июня, когда состоится Парад Победы.