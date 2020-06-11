Пилот разбившегося в Рязанской области самолета обрабатывал поля

Пилот, погибший при аварии легкого самолет в четверг в Шиловском районе Рязанской области, занимался обработкой полей. Как рассказал глава района Василий Фомин, в настоящее время комиссия выясняет причины случившегося.

«Это не с нашего аэродрома специалист, а с аэродрома Панино под Спасском. Он обрабатывал поля. Самолет не загорелся при падении», - сказал Фомин.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уже заявили, что самолет потерпел крушение, задев линию электропередачи. Авария произошла около 20.04 по Москве.

По данным МЧС, самолет модели «Бекас» упал у деревни Авдотьинка, пилот погиб. На месте работают сотрудники спасательной службы и следственная группа. Пожара на земле при падении самолета не возникло, жилые дома также не пострадали, так как находятся на достаточном удалении от места крушения.