Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова: видео

Квартиру Михаила Ефремова сегодня, 11 июня, посетила актриса Рената Литвинова. Она приехала навестить семью, но самого Ефремова дома не было, так как в это время актер был на допросе. Побыв в квартире недолгое время, она ушла. На кадрах видно как Литвинова в очках и маске выходит из подъезда, садится в автомобиль и уезжает.

Актриса является крестной старшей дочери Ефремова Анны Марии. Ранее Литвинова осудила тех, кто занимается «травлей» актера, подчеркнув, что сама не раз переживала подобное отношение к себе.

Сегодня, 11 июня, Ефремова допрашивали по делу смертельного ДТП, которое он спровоцировал, и по вопросу сбыта ему наркотиков. Также были проведены следственные действия. Допрос продолжался около пяти часов. После чего он в сопровождении полиции вернулся домой на Плотников переулок.

Напомним, что авария произошла на Садовом кольце поздно вечером 8 июня. Актер пересек две полосы и вылетел на «встречку», что привело к лобовому столкновению с автомобилем lada, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захарова. Он получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в больницу, но, несмотря на все усилия медиков скончался на следующее утро. Сам Ефремов в момент ДТП был пьян. По информации в СМИ, в его крови также обнаружены следы наркотиков.