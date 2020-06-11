В Москве умерли 49 пациентов с COVID-19

В столице скончались 49 человек, находившихся на лечении в медицинских учреждениях в связи с заболеванием инфекцией коронавируса. Как сообщает оперативный штаб, у всех пациентов был подтвержденный диагноз пневмонии и результат теста на COVID-19.

Специалисты напоминают: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, нужно остаться дома и не заниматься самолечением. Не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих. Лучше всего вызвать врача на дом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что несмотря на то, что Москва постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни, вирус COVID-19 еще не побежден. В связи с чем риски заболеваемости в столице остаются высокими.