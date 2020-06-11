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Суд в Москве арестовал «авторитета» Васю Бандита, 27 лет промышлявшего в Подмосковье

Ирина Егорова
22:15 11.06.2020
Следствие считает, что Вася Бандит и участники возглавляемых им преступных сообществ «совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывали нелегальный бизнес». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Суд в Москве арестовал «авторитета» Васю Бандита, 27 лет промышлявшего в Подмосковье
© Фото: pixabay.com

 Бабушкинский суд Москвы арестовал «авторитета»  Васю Бандита (Игоря Кокунова), который 27 лет координировал  криминалитет в трех районах Подмосковья: в Сергиево-Посадском, Чеховском и Подольском. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что Вася Бандит и участники возглавляемых им преступных сообществ «совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывали нелегальный бизнес». В рамках расследования уголовного дела проведены три обыска по местам жительства подозреваемого, допрошен ряд лиц.

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