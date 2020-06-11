Суд в Москве арестовал «авторитета» Васю Бандита, 27 лет промышлявшего в Подмосковье

Бабушкинский суд Москвы арестовал «авторитета» Васю Бандита (Игоря Кокунова), который 27 лет координировал криминалитет в трех районах Подмосковья: в Сергиево-Посадском, Чеховском и Подольском. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что Вася Бандит и участники возглавляемых им преступных сообществ «совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывали нелегальный бизнес». В рамках расследования уголовного дела проведены три обыска по местам жительства подозреваемого, допрошен ряд лиц.