В МИД РФ назвали грязными методами утверждения о причастности России к беспорядкам в США

Грязные методы информационной манипуляции и отсутствие фактов в их поддержку. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждения о том, что Россия якобы причастна к беспорядкам в США.

«Напомню вам, что те самые «соцсети», которые, вы полагаете, используются русскими для разжигания протестов в ваших городах, зарегистрированы в США, принадлежат американцам и законодательно регулируются оттуда же», - ответила она экс-советнику Обамы, которая обвинила Москву в организации протестов.

Захарова заявила, что все это является глупейшей концепцией обвинения России во всем, что не нравится США. Официальный представитель МИД РФ предложила подойти к руководству YouTube и Facebook и, глядя в глаза, сказать, что ими руководят русские.

«А я посмотрю на американскую «исключительность» в действии», - добавила дипломат.

Ранее в интервью CNN советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что в протестах, которые проходят в США из-за гибели чернокожего охранника Джорджа Флойда, могут участвовать экстремисты, которых «каким-то образом» подстрекает Москва.