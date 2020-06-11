Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят в четверг под Рязанью

Сергей Захаров, ставший жертвой смертельного ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, будет похоронен в Рязанской области на территории села Кузьминское Рыбновского района, в котором погибший был рожден.

Отпевание Захарова пройдет в расположенной поблизости селе Константиново, куда родственники покойного привезут его тело из столицы к завтрашнему утру. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на протоиерея Геннадия Черкасова, который проведет церковный ритуал.

Глава населенного пункта Кузьминское Александр Гудков также подтвердил, что похоронен погибший в ДТП мужчина будет на местном кладбище. Он уточнил, что все участники церемонии будут в защитных масках и перчатках в связи эпидемиологической ситуацией.

Ранее стало известно, что обвиненный в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, артист Ефремов временно направлен на домашний арест, который продлится следующие два месяца.