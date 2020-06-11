Веранды кафе и ресторанов в Подмосковье откроются с 12 июня

Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов в Подмосковье планируют открыть перед выходными. Как пояснил глава региона Андрей Воробьев, открыть глобально торговые центры пока невозможно. А летние площадки заработают с 12 июня.

«В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе, уже можно отдыхать на улице», - сообщил Воробьев каналу «Россия 1».

А с началом следующей недели, с понедельника 15 июня, в регионе откроют свои двери для посетителей музеи. Кроме того, перейдут в нормальный режим работы поликлиники, также возобновятся плановые операции.

С 15 июня жители региона также смогут опять без ограничений пользоваться услугами такси и каршеринга. А что касается предприятий торговли и сферы услуг, то они в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот же день откроются и торгово-развлекательные центры.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся инфекцией коронавируса в России. Однако сейчас и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшается. Всего выявлен 47 181 случай заражения, выздоровели 14 187 человек, умерли 644.