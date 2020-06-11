Военная полиция РФ провела патрулирование в двух провинциях Сирии

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Гариб - Кири-Зури- Хараб-Нас- Айтувайран-Тахтани - Бафдик - Бандар-Хан - Гариб в провинции Алеппо», - сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо и Хасеке.

В соответствии с российско-турецкими договоренностямис 00:01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Хас и обстрел населенного пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат-ан-Нусра»*.

Также свою работу продолжает специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной. В ЦПВС в очередной раз призвали незаконные вооруженные формирования отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

«Джебхат-ан-Нусра»* - запрещенная в РФ террористическая организация.