Путин освободил от должности замглавы Минюста и СК
Должность заместителя председателя СК РФ занимал Илья Лазутов, а замминистра юстиции был Денис Новак.
© Фото: Ministry of Energy Russia via Globallookpress.com, Илья Питалев РИА Новости
Замглава Минюста РФ Денис Новак и замглава Следственного комитета России Ильи Лазутова указом президента России Владимира Путина освобождены от занимаемых должностей.
«Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта юстиции Лазутова Илью Валерьевича, заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации; Новака Дениса Васильевича, заместителя министра юстиции Российской Федерации», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Этим же указом глава государства назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова заместителем директора ФСИН России.
Денис Новак занимал должность заместителя министра юстиции РФ с 2017 года, а Лазутов с 2015 года.