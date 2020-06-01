В Сбербанке сообщили о возможных сбоях в работе мобильного приложения

У некоторых клиентов Сбербанка могут возникать проблемы при входе в мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Специалисты уже занимаются данной проблемой и устранят ее в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы банка.

Отмечается, что если клиент не может войти в приложение, то попытку следует повторить.

Также в Сбербанке сообщили, что операции в торгово-сервисных точках и выдача денежных средств в устройствах самообслуживания проходят без перебоев.

По информации Downdetector, отслеживающего некорректную работу популярных интернет-ресурсов, 1 июня около 9.50 мск клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями в работе мобильного приложения. Как сообщает портал, большая их часть (77%) не смогли перевести средства с помощью приложения.