Ретротехнику времен Великой Отечественной войны подготовили к Параду в Новочеркасске

Во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новочеркасске в составе механизированной колонны наряду с боевой и специальной техникой Южного военного округа (ЮВО) пройдут БМ-12 «Катюша» на базе автомобиля ЗИЛ, автомобили ЗИС, которые будут буксировать артиллерийские орудия, исторические автомобили ГАЗ-3102 «Волга». Возглавит колонну, по традиции, легендарный танк Т-34.

На следующей недели начнутся репетиции колонны, на которых будет отрабатываться синхронность проезда, выдержка дистанции и скорости движения техники.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

В частности, подразделения РХБ защиты ЮВО проведут дезинфекцию транспортных средств.

Все участники тренировок находятся под наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Отмечается, что личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, помимо этого, максимально исключены контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением.