Мурашко призвал россиян ограничить походы в гости

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал спокойной эпидемиологическую ситуацию в 21 регионе страны.

«Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет», - сказал он.

Хорошие результаты по снижению госпитализаций показывают Тюменская область и Москва, уточнил глава ведомства.

Также он рассказал о препаратах лечения коронавируса и вакцине. Например, он считает, что противомалярийные препараты рекомендовать нельзя, они выписываются только по рецепту, так как при их приеме возникают иногда неблагоприятные последствия: аллергические реакции и другое. Лучшим вариантом лечения и стабилизации ситуации с COVID-19 является появление вакцины от заболевания.

«Это лучший вариант, когда на рынке появляется несколько вакцин. Поскольку вакцины изготавливаются на различных платформах, и разный тип вакцин, соответственно, для них существуют разные группы, в том числе и профиль безопасности, для кого может использоваться тот или иной лекарственный препарат», - объяснил Мурашко.

А пока, по его словам, необходимо соблюдать меры предосторожности и безопасности. Например, следует ограничить походы в гости, несмотря на то, что режим самоизоляции был отменен.

«Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или, например, в случае если приходящий гость, скажем, принесет вирус на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск существует», - заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Таким образом, рассматривается вариант «плавающих» ограничений из-за коронавируса, который будет действовать, например, только в выходные дни. В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в стране возможен формат чередования карантина и его отмены. Риск возникновения второй волны эпидемии в РФ Мурашко связывает с повторным завозом инфекции или природными факторами.