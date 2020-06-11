В очках и маске: Ефремов вернулся с допроса под домашний арест

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции сопроводили артиста Михаила Ефремова из ГСУ ГУМВД, где он был на допросе в квартиру в Плотниковом переулке, где ему надлежит продолжить домашний арест.

На кадрах видно, как к дому прибывает машина с правоохранителями и артистом, в окружении журналистов они направляются к подъезду. На Ефремове солнцезащитные, черные очки, кепка и маска. Они входят в подъезд и направляются в квартиру, захлопывая за собой дверь. Сам Ефремов при этом игнорирует любые вопросы журналистов.

Сегодня, 11 июня, Ефремов был на допросе в Главном следственном управлении МВД по Москве. Дело было передано в ГСУ ГУ МВД России по Москве для обеспечения его объективного и всестороннего расследования. Ефремова допрашивали по делу смертельного ДТП, которое он спровоцировал и по вопросу сбыта ему наркотиков. Также были проведены следственные действия. Допрос продолжался около пяти часов.



В понедельник вечером на Садовом кольце Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также найдены следы наркотиков. В Таганском суде ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, ему грозит лишение свободы до 12 лет. Артист вину признал, но на связь с семьей погибшего так и не вышел.