Собянин: коронавирус еще не побежден, поэтому риски заболеваемости велики

Несмотря на то, что Москва постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни, вирус COVID-19 еще не побежден, в связи с чем риски заболеваемости в столице остаются высокими. Об этом заявил журналистам мэр Сергей Собянин.

«Нужно беречь себя и родных, не провоцировать ситуацию, которая бы подвергала опасности: не ходить в те места, где явные скопления людей, обязательно носить маску, заходя в транспорт или магазин, надевать и маску, и перчатки», - отметил столичный градоначальник.

Особенно важно соблюдать данные правила, если в семье есть пожилые или хронически больные близкие, так как они находятся в группе риска.

Руководителей организаций Собянин призвал по возможности все же оставить своих сотрудников на работе посредством удаленного доступа. А если работники все же находятся в офисе или на предприятии, то им необходимо строго соблюдать санитарные правила.

Таким образом, говорит мэр Москвы, у правительства столицы будет еще больше гарантий для того, чтобы каждую неделю открывать новые возможности для новой нормальной реальности.