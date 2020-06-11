Похудел до неузнаваемости: пользователи Сети не узнали Баскова

Пользователи Сети не узнали похудевшего Баскова на фотографии вместе с Иваном Ургантом. Телеведущий выложил у себя в Instagram совместное фото с певцом, который стал новым гостем его телешоу.

На снимке у обоих раскрашены лица краской с блестками, но если Урганта признали все, то в отношении Баскова возникли вопросы. Люди в комментариях оставляли недоуменные сообщения, гадая кто же это на самом деле. Дело в том, что за период самоизоляции звезда похудел до неузнаваемости.