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Дональд Трамп призвал освободить Сиэтл от «ужасных анархистов»

Валентина Пескова
20:26 11.06.2020
Глава Белого дома раскритиковал местные власти, которые бездействуют и не предпринимают никаких мер для борьбы с беспорядками.
Дональд Трамп призвал освободить Сиэтл от «ужасных анархистов»
© Фото: Toby Scott Keystone Press Agency Globallookpress

Мэр Сиэтла Дженни Деркан призвала Дональда Трампа «вернуться в бункер» и перестать давать оценку действиям местных властей. Такое заявление глава города сделала после заявления президента США, что Сиэтл захватили «внутренние террористы», которыми управляют радикально левые демократы.

Как предостерег Трамп власти города, участники протестов «насмехаются»    над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан.

«Верните себе свой город сейчас же. Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно», - обратился к ним Дональд Трамп.

Протестующие в Сиэтле заняли шесть центральных кварталов, включая здание мэрии и полицейский участок. Но власти города пока исключают силовой метод решения конфликта.

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