Путин поручил определить допсроки проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения, Рособрнадзору и региональным властям до 1 декабря определить дополнительные сроки проведения ЕГЭ в течение нового учебного года.
Также на сайте Кремля опубликован документ, где глава РФ требует до первого ноября разработать идеи по развитию дистанционного обучения, сохранив традиционное.
«Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России с учетом опыта реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и представить предложения о совершенствовании форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий, имея в виду сохранение приоритетности осуществления учебной деятельности непосредственно в образовательных организациях», - говорится в сообщении.
Ответственными за работу назначены главы ведомств - Валерий Фальков и Сергей Кравцов.
Также российский лидер 11 июня потребовал повысить привлекательность образовательных кредитов, рассмотреть условия организации и приема детей в оздоровительные лагеря и разработать формы занятости студентов.