Путин поручил определить допсроки проведения ЕГЭ

«Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России с учетом опыта реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и представить предложения о совершенствовании форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий, имея в виду сохранение приоритетности осуществления учебной деятельности непосредственно в образовательных организациях», - говорится в сообщении.

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