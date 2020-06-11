Привлечение студентов и условия приема детей: Путин дал несколько поручений по отдыху в лагерях

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения России совместно с Роспотребнадзором до 20 июня определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря. Предлагается упростить режим оформления документов, в том числе медицинских.

Также Путин поручил до 1 октября разработать меры поддержки занятости студентов, привлекать их к работе в сфере детского отдыха, сельского хозяйства и IT. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.

Ранее Роспотребнадзор выдвигал рекомендации по организации летнего детского отдыха, а именно, следовало бы ежедневно измерять детям температуру, запретить покидать лагерь в течение смены, допускать персонал к работе только после проведения теста на коронавирус, организовать отдельные смены в лагерях для воспитанников детских домов и других социальных учреждений.

Детей в места отдыха предлагается доставлять по заранее подготовленным маршрутам, так называемым «зеленым коридорам», размер групп сократить наполовину, закрепив за каждым отрядом свое помещение, а детей размещать с учетом соблюдения социальной дистанции.