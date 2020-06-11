МИД РФ: США «пытаются похоронить» ДСНВ, настаивая на подключении к переговорам КНР

США пытаются «увязать вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с вопросами, которые не имеют отношения к его предмету, к его содержанию». Речь идет, в частности, о выработке контрольно-ограничительных мер в отношении военных программ КНР, в то время как сам Китай решительно возражает этому. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом, полагает дипломат, США «пытаются похоронить» ДСНВ, но сохранить при этом лицо и переложить ответственность на Россию и КНР».

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III - это двустороннее соглашение между двумя странами, регламентирующее дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011-го. Он рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимному согласию сторон еще на пять лет.