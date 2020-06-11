Новое видео раскрыло обстоятельства смерти заключенного в залитой кипятком камере в Калининграде

В соцсетях появились кадры последних минут жизни задержанного в Калининграде мужчины, который сварился в залитой кипятком камере полиции.

36-летнего Ивана Вшивкова доставили в отделение полиции за мелкое хулиганство в октябре 2019 года. Он вел себя агрессивно, сломав при этом даже камеру наблюдения. Поэтому считалось, что его гибель осталась за кадром.

Однако новое видео опровергает заявления родственников о том, что Вшивкова якобы приковали к батарее наручниками. На кадрах видно, как задержанный сам срывает кран и отходит в сторону.

Калининградских полицейских обвиняют в том, что они, видя фонтан горячей воды, захлопнули дверь и вернулись только через полчаса. Один из сотрудников находится под арестом с марта. Второй был задержан накануне, 10 марта.