Путин поручил снизить ставку по образовательным кредитам до 3%

Правительству совместно с Центральным банком РФ Владимир Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов. Необходимо продумать меры по снижению ставки по образовательным кредитам до 3%, увеличению периода отсрочки их выплаты, а также увеличению размеров налоговых вычетов для заемщиков. Отчет о работе необходимо предоставить до 15 августа, сообщается на сайте Кремля.

Минпросвещения и Рособрнадзору поручено организовать дополнительное обучение школьников по недостаточно освоенным темам.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября.