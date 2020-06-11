Под Петербургом старт репетиции Парада Победы дал 93-летний ветеран
На аэродроме Горелово под Санкт-Петербургом состоялась репетиция Парада Победы.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
По команде фронтовика Михаила Бибика пошла механизированная колонна - десятки боевых машин, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитно-ракетные комплексы С-400.
24 июня парад в Петербурге станет самым грандиозным по количеству военной техники.
По завершении репетиции ветерана познакомили с новейшими образцами вооружения и техники.