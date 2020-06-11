Мурманская область присоединилась к международной акции «Сад памяти»

Команда «Молодежки ОНФ» Мурманской области присоединилась к международной акции «Сад памяти», 11 июня высадив деревья в сквере у здания Мурманского тралового флота, где находится мемориал «Рыбакам и морякам тралового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

В посадке деревьев приняли участие активисты ОНФ, участники команды «Молодежка ОНФ», глава администрации города Мурманска Евгений Викторович Никора и руководитель «Единого волонтерского центра» Евгения Владимировна Чибис, а также неравнодушные жители города.

Накануне, 10 июня, активисты также высадили 40 рябиновых деревьев в сквере города Кола вдоль улицы Привокзальной.

Всего рамках акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы, планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».

Ранее акция «Сад памяти» прошла в Карелии, где на территории Костомукшского лесничества волонтеры высадили 36 тысяч саженцев сосны.