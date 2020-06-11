Собянин призвал москвичей не гулять в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям города в выходные дни, а именно в День России и 24 июня, когда состоится Парад Победы, не гулять по столице.

«У нас запрещены пока массовые мероприятия. Лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки, зрителей не должно быть. Это большой риск», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее он отметил положительную динамику, связанную с показателями по коронавирусу. По его словам, с начала мая значительно уменьшилось количество выявляемых случаев госпитализированных и умерших пациентов с COVID-19.

С 9 июня Москва сделала еще один шаг навстречу прежней жизни. Были отменены пропускной режим и самоизоляция, тем не менее сохраняется масочный и перчаточный режим: на улице всегда нужна маска, в помещении - маска и перчатки. Также в столице заработал каршеринг, социальные карты. Открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и НИИ. Театры, концертные организации и цирки возобновляют репетиции. Открывается доступ на кладбища. Все остальное, в том числе кафе и рестораны, фитнес-клубы и музеи, детские площадки и скамейки в парках, пока закрыто.