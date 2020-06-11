Положительная динамика: Собянин о ситуации со снижением показателей по COVID-19 в Москве

С начала мая в Москве наблюдается снижение показателей, связанных с эпидемий коронавируса.

«Где-то с 7 мая идет постоянное стабильное снижение всех показателей. Это и количество вновь выявленных больных, это количество госпитализаций и смертей. Все эти показатели стабильно уже большее месяца дают позитивную картину», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр города отметила, что по сравнению с пиком заболеваемости в Москве количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией снизилось в три-четыре раза.

Столица так и остается лидером по числу заболевших - 201 221 пациент с COVID-19. Всего в России выявлено больше полумиллиона случаев. Напомним, что Москва постепенно возвращается к прежней жизни, соблюдая все правила безопасности. С 9 июня были отменены пропускной режим и самоизоляция, открылись торговые центры, некоторые парикмахерские и салоны красоты.