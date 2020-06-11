Автозак с заключенными и полицейскими перевернулся под Краснодаром: видео

В городе Горячий Ключ Краснодарского края в серьезном ДТП пострадал автозак, в котором полицейские перевозили заключенных. После столкновения с автомобилем Nissan автозак перевернулся, в результате пострадали и полицейские, и заключенные.

Авария произошла около 13.10. Предварительно известно, что легковым автомобилем управляла 43-летняя женщина, которая решила повернуть в запрещенном месте, путем пересечения двойной линии разметки.

При повороте водитель въехала в автомобиль «Газель» сотрудников полиции, который ехал в попутном направлении по встречной полосе с включенными спецсигналами. В результате аварии пострадали оба водителя, а также двое полицейских и трое заключенных. Они доставлены в центральную больницу Горячего Ключа.