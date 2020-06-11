Без тестов, но в масках: Аксенов рассказал об условиях отдыха в Крыму

Российским туристам, приезжающим в Крым, не нужно будет предварительно сдавать тест на отсутствие COVID-19, сказал глава региона Сергей Аксенов. Однако курортный сезон состоится при соблюдении некоторых правил.

«Термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объеме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту. Также обязательным остается масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей», - написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

С 15 июня в Крыму полностью отменяется режим самоизоляции и обязательная обсервация для туристов. Но при этом она сохраняется для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с Украины. Также Аксенов сообщил, что уже можно бронировать гостиницы и отели. С 15 числа гостиничными услугами смогут воспользоваться местные жители, с 1 июля - гости из других регионов страны.