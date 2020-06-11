В Красноярском крае возбудили уголовные дела по факту лесных пожаров

В Красноярском крае в результате пала сухой травы погиб человек. Огонь едва не уничтожил одну из деревень - пламя охватило жилые и хозяйственные постройки. Люди в панике выбегали из домов, но одному мужчине выбраться из горящего здания не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как пояснили в МВД, трагедия произошла из-за того, что территорию не очистили от сухостоя. А в другом районе края полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге лесных насаждений. Сейчас он находится под стражей.

«По имеющейся информации, мужчина поджег сухую траву, после чего из-за сильного ветра огонь стремительно распространился в сторону леса», - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД сообщили, что от возгорания пострадало более 30 деревьев.