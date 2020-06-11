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Козел отпущения: поможет ли запрет фильма «Унесенные ветром» борьбе с расизмом в США

Денис Шурыгин
18:02 11.06.2020
Одна из первых полнометражных цветных картин, являющаяся классикой американского кинематографа, больше не соответствует духу времени.
Козел отпущения: поможет ли запрет фильма «Унесенные ветром» борьбе с расизмом в США
© Фото: Zumapress.com, Globallookpress

Охватившие Запад волнения против расизма в России заставляют усомниться: это действительно происходит? Неужели «Унесенные ветром», «12 лет рабства», «Зеленая миля» теперь считаются неприличным кино? А книги, где не осуждается расизм, сожгут? Хотя цензура - просто цветочки. Жертвы расизма, кто бы себя таковым ни считал, теперь требуют к себе особого отношения. Не отпустил с экзамена - расист. Не дал товар бесплатно - эксплуататор. Похоже на антиутопию. Но в данном случае это наше время.

От провала в современном прокате фильм «Унесенные ветром» не спасли бы даже восемь «Оскаров», один из которых достался Хэтти Макдэниел - первой в истории Голливуда афроамериканке, удостоенной золотой статуэтки. «Унесенные ветром» - одна из первых в мире полнометражных цветных картин, классика американского кинематографа - отправилась на полку, потому что больше не соответствует духу времени.

По мнению декана общественных наук Калифорнийского университета Дарнелла Ханта, эта картина прославляет рабство плантаций, эпоху американской истории, которая ставит во главу угла белых героев, их драмы, проблемы и их потребности, и в то же время популяризирует устойчивые стереотипы об афроамериканцах.

«Конечно, это не тот тип изображения, которое нужно распространять, когда мы находимся в центре самых больших городских беспорядков начиная с конца 1960-х», - говорит Хант.

В погоне за политической корректностью где-то потерялся здравый смысл. И вряд ли это случайное совпадение, что из того же Калифорнийского университета, что и Дарнелл Хант, уволили другого профессора - Гордона Кляйна. Белого, кстати. За то, что отказался отменять экзамены темнокожим студентам. После гибели Джорджа Флойда они потребовали особого к себе отношения и не захотели учиться на равных со всеми условиях.

«Я проработал там 39 лет и всегда был сторонником равного отношения ко всем студентам. Сейчас я на грани выхода на пенсию. Все, что я могу понять, - это то, что им нужен козел отпущения», - говорит Гордон Кляйн.

Примеру американцев последовали в Великобритании. Стриминговые сервисы изъяли из сетки вещания прародителя российского скетчкома «Наша Russia» - «Ваша Бриташа». Скетч-шоу, снятое в начале двухтысячных, вдруг перестало быть смешным.

«Многие из людей совершали плохие поступки того времени, времена меняются. Президенты США, все их благословляют, основатели американской конституции были рабовладельцами: Линкольн, Вашингтон. Так жили 200 лет назад, сейчас все другое», - сказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

В борьбе за всеобщее равенство козлами отпущения стали памятники: якобы не тех людей когда-то возвели на пьедестал. В Бостоне оторвали голову Колумбу. В Ричмонде в озере утопили  памятник первооткрывателю целиком. В Великобритании назвали расистом Черчилля, а королеву Викторию - колонизатором и рабовладелицей.

К акциям в поддержку борьбы с расизмом присоединяются звезды спорта. Игроки лондонского «Арсенала» вместе с главным тренером встали на одно колено. Футболисты других команд носят форму с антирасистскими лозунгами. В NASCAR пообещали запретить флаг конфедерации на мероприятиях под своей эгидой.

Как считает доктор исторических наук Никита Ломагин, совершенно очевидно, что те, кто борется за права афроамериканцев и всех цветных, безусловно, боятся и не хотят потерять свой электорат.

После истории Джорджа Флойда изменится даже английский язык. Издатели одного из самых авторитетных толковых словарей Merriam-Webster готовы внести правки в определение слова «расизм». Точнее, понятие будет расширено. Смысл нового толкования в том, что расизм - это не просто нелюбовь к определенному типу людей, а системное проявление ненависти.

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