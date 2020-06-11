«Коронавирусный смог»: эксперт заявил о новой опасности инфекции и ее накоплении в атмосфере

Частицы коронавируса оседают в воздухе в виде биологического «смога», однако со временем его концентрация падает, рассказал «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов. Объясняется это тем, что частицы имеют очень маленький размер, они в 300 раз меньше частицы пыльцы и обладают планирующим эффектом, поэтому весьма летучие.

«За счет высокой летучести человек будет выделять с выдыхаемым воздухом частицы. Они накапливаются и летают в воздухе, словно смог», - рассказал ученый.

Но так как сейчас количество тяжелых больных снизилось, то таких частиц стало меньше. Но это не значит, что опасность совсем миновала. Нужно быть внимательными и аккуратными, например, в закрытых помещениях без вентиляции, лифтах, магазинах, а также обращать внимание на направление ветра - с наветренной стороны, когда дует ветер на вас, частиц летит больше, объяснил Фролов.

«Если снимаются ограничения, это не означает, что опасность исчезла, она стала меньше, у людей вырабатывается иммунитет. Определенный порог частиц в воздухе не оказывает влияние на человека, организм справляется, даже если нет антител. Но порог этот есть», - заключил эксперт.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в России составляет 502 436 пациентов, 261 150 человек выздоровели, 6 532 - умерли.