Погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова похоронили под Рязанью

Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в Рязанской области в родном селе Кузьминское.

Сначала церемония прощания прошла в траурном зале при Институте имени Склифосовского в Москве, на котором были друзья погибшего, а также близкие родственники - жена и сын. Все говорят добрые слова в память о Сергее Захарове. Основная церемония прощания прошла в родном селе погибшего.

Вечером 8 июня машина, за рулем которой находился Ефремов в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу Садового кольца и врезалась в фургон. За рулем грузовика находился Сергей Захаров, курьер интернет-магазина, который возвращался с работы. Он получил серьезные травмы, был госпитализирован в больницу, но позже скончался.