В МИД назвали хамством стремление США причислить РФ к спонсорам терроризма

Стремление США причислить Россию к числу стран-спонсоров терроризма - абсолютное хамство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в обвинениях со стороны США в адрес России нет ничего нового и речь идет о неких «теоретических изысканиях».

«Из нового, пожалуй, лишь абсолютно беспардонный призыв объявить нашу страну "государством-спонсором терроризма". Ну это, конечно, абсолютное хамство», - сказала Захарова.

По ее словам, в российском МИД к подобным заявлениям отдельных представителей американского политического класса, которые пытаются повысить собственную узнаваемость на волне русофобии, давно привыкли.