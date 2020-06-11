В Москве таксист сбил сотрудника ГИБДД на мотоцикле: видео с городских камер

Серьезное ДТП с участием сотрудника ГИБДД и таксиста произошло в Москве на Университетском проспекте. Водитель такси не пропустил полицейского и сбил его. На кадрах видно, что водитель мотоцикла двигается с огромной скоростью, а таксист в это время поворачивает, пересекая «встречку», и, не успевая уклониться от летящего мотоцикла, сбивает его.

Полицейский от резкого столкновения вылетает через руль мотоцикла примерно на 5-10 метров вперед. Сотрудник ГАИ сейчас находится в тяжелом состоянии. На месте находится Дорожный патруль.