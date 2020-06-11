ДТП и наркотики: Ефремова допрашивают в ГУ МВД

Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей аварии.

Будут проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «а« ч. 4 ст. 264 УК РФ.

«Также пройдет его допрос по уголовному делу, возбужденному по статье 228.1 УК РФ, после чего будет решен вопрос о его процессуальном статусе по данному делу», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

После допроса будет решен вопрос о процессуальном статусе Ефремова по делу о сбыте наркотиков.

Напомним, что дело было передано в ГСУ ГУ МВД России по Москве для обеспечения его объективного и всестороннего расследования.

Напомним, актер Михаил Ефремов попал в страшное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем. В результате аварии погиб мужчина грузового автомобиля. В настоящее время актер находится под домашним арестом, где ему предстоит провести два месяца.