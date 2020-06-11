Главный инженер ТЭЦ-3 арестован по делу о разливе топлива в Норильске

Норильский городской суд арестовал до 31 июля главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова. Они были задержаны 10 июня.

Руководителям вменяют 246-ю статью УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов). По версии следствия, они не обеспечили безопасность при эксплуатации промышленного объекта, который относится ко второй категории негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее суд сообщил об аресте директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова по уголовному делу о разливе топлива. Он будет проходить по той же, 246-й статье.