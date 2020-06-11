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Главный инженер ТЭЦ-3 арестован по делу о разливе топлива в Норильске

Валентина Пескова
16:39 11.06.2020
Суд принял решение об аресте главного инженера ТЭЦ-3 Павла Смирнова до 31 июля.
Главный инженер ТЭЦ-3 арестован по делу о разливе топлива в Норильске
© Фото: пресс-служба МЧС РФ

Норильский городской суд арестовал до 31 июля главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова. Они были задержаны 10 июня.

Руководителям вменяют 246-ю статью УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов). По версии следствия, они не обеспечили безопасность при эксплуатации промышленного объекта, который относится ко второй категории негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее суд сообщил об аресте директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова по уголовному делу о разливе топлива. Он будет проходить по той же, 246-й статье.

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