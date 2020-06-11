Дочь Ефремова отреагировала на его появление в Сети

В одном из мессенджеров появился новый зарегистрированный пользователь - Михаил Ефремов. Сообщение об этом пришло тем, у кого есть номер телефона актера в контактах. Дочь Ефремова Анна Мария недоумевает, как такое могло произойти, ведь ее отец находится под домашним арестом и ему нельзя пользоваться средствами связи.

«У моего отца в данный момент нет мобильного телефона», - написала девушка в Twitter.

Она добавила, что отец никогда не пользовался социальными сетями и отправлял сообщения только через Whatsapp. Она предположила, что зарегистрировать отца в еще одном мессенджере мог либо менеджер, либо жена, так как телефон находится у них.

Ранее дочь Михаила Ефремова Анна Мария заявила, что не одобряет поступок отца и, если его посадят, намерена носить передачки.

Актеру избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ефремову запрещено покидать дом, отправлять письма, пользоваться Интернетом и другими средствами связи вроде телефона, общаться со СМИ и любыми другими людьми, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН. Для контроля за соблюдением домашнего ареста на Ефремова надели электронный браслет.

Напомним, что авария произошла на Садовом кольце поздно вечером 8 июня. Актер пересек две полосы и вылетел на встречку, что привело к лобовому столкновению с автомобилем Lada, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захарова. Он получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, скончался на следующее утро. Сам Ефремов в момент ДТП был пьян. По информации в СМИ, в его крови также обнаружены следы наркотиков.