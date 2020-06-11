В Росгвардии уволили сотрудника, угрожавшего подкинуть наркотики москвичу

В Росгвардии приняли дисциплинарное решение после того, как в соцсети появился видеоролик, выложенный жителем Москвы. На нем с помощью видеокамеры зафиксировано, как в квартиру мужчины заходят два человека в форме сотрудников правоохранительных органов и угрожают посадить его в тюрьму, подбросив наркотики.

Как рассказал «Звезде» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, в ведомстве обратили внимание на данное видео, еще до того как его стали активно обсуждать в Сети.

«Руководством столичной вневедомственной охраны была немедленно назначена служебная проверка, по итогам которой принято решение. В связи с недопустимым поведением сотрудника Росгвардии уже подписан приказ об его увольнении», - заявил представитель ведомства.

Автор видео, в свою очередь, утверждал, что причиной такого визита стала музыка, которую пострадавший якобы слушал слишком громко у себя дома.