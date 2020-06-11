Социальная русофобия: почему страницы российских СМИ в Facebook проверяют уроженцы Украины

Социальная сеть Facebook начала помечать страницы российских СМИ специальной строкой о том, что они «контролируются российским правительством». Вопрос встает особенно остро, если учитывать, какими именно сотрудниками компании происходит модерирование страниц.

«Например, в европейском сегменте Facebook среди модераторов и администраторов работает достаточно много уроженцев Украины, которые ведут там свою борьбу», - сообщил политолог Армен Гаспарян.

Причем настроенные негативно по отношению к России специалисты присутствуют в разных городах: так, украинцы, работающие на Facebook в Дублине, публикуют в своих соцсетях фотографии с национальным флагом и сообщениями «Мы поддерживаем Евромайдан и Facebook». Для фильтрации контента соцсети в Риге и вовсе был сделан нетривиальный выбор.

«Facebook привлек для модерирования на аутсорсе в Прибалтике русофобскую компанию», - заявил председатель комиссии по СМИ общественной палаты России Александр Малькевич.

Эксперты сходятся в одном: контингент, привлекаемый для работы в транс-национальном IT-гиганте, на поверку не всегда оказывается нейтрально настроенным в отношении мировой политической обстановки.

«Это - абсолютно умышленная политика, и только такие кадры и нужны Facebook», - заявил глава Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Смотрите об этом и обо всем, что связано с «политическими играми» социальных сетей, новый выпуск программы «Специальный репортаж». Речь в нем идет о том, как Facebook формирует списки «неблагонадежных» представителей национальных СМИ.