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Социальная русофобия: почему страницы российских СМИ в Facebook проверяют уроженцы Украины

Егор Левин
15:20 11.06.2020
Эксперты отмечают, что руководство социальной сети открыто привлекает людей с антироссийскими настроениями для работы со страницами в том числе и российских СМИ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Christophe Morin, imago-images.de, Globallookpress

Социальная сеть Facebook начала помечать страницы российских СМИ специальной строкой о том, что они «контролируются российским правительством». Вопрос встает особенно остро, если учитывать, какими именно сотрудниками компании происходит модерирование страниц.

«Например, в европейском сегменте Facebook среди модераторов и администраторов работает достаточно много уроженцев Украины, которые ведут там свою борьбу», - сообщил политолог Армен Гаспарян.

Причем настроенные негативно по отношению к России специалисты присутствуют в разных городах: так, украинцы, работающие на Facebook в Дублине, публикуют в своих соцсетях фотографии с национальным флагом и сообщениями «Мы поддерживаем Евромайдан и Facebook». Для фильтрации контента соцсети в Риге и вовсе был сделан нетривиальный выбор.

«Facebook привлек для модерирования на аутсорсе в Прибалтике русофобскую компанию», - заявил председатель комиссии по СМИ общественной палаты России Александр Малькевич.

Эксперты сходятся в одном: контингент, привлекаемый для работы в транс-национальном IT-гиганте, на поверку не всегда оказывается нейтрально настроенным в отношении мировой политической обстановки.

«Это - абсолютно умышленная политика, и только такие кадры и нужны Facebook», - заявил глава Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Смотрите об этом и обо всем, что связано с «политическими играми» социальных сетей, новый выпуск программы «Специальный репортаж». Речь в нем идет о том, как Facebook формирует списки «неблагонадежных» представителей национальных СМИ.

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