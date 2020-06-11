Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сезон клещей: специалист рассказала, какие виды опасны для животных и людей

Ирина Егорова
15:50 11.06.2020
Для людей более опасны те, которые переносят клещевой боррелиоз. Сейчас опасность заразиться очень высокая, поэтому надо соблюдать все правила.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Patrick Pleul, ZB, Globallookpress

В Московской области обитают два вида клещей, те которые больше опасны для собак - клещи -дармаценторы, и те, которые переносят клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. Если ервые уже полностью сошли или их осталось мало, то вторые все еще представляют опасность, поэтому надо соблюдать все правила, рассказала в комментарии «Звезде»  научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Наталья Шашина.

«Прививка у нас есть только от одной инфекции - от клещевого энцефалита. В Москве и Московской области опасность клещевого энцефалита низкая. Им заболевают люди, которые уезжали куда-то, например, в Красноярск,  на Урал, Дальний Восток. Клещевой боррелиоз, против которого нет прививки, он тоже достаточно опасен», - объяснила она.

Особенно он распространен на севере области и на северо-западе и востоке Москвы, считает специалист. Следует быть внимательным не только в лесу, но и на любой территории лесного ландшафта, например в парке в Москве.

«Надо соблюдать все правила, правильно одеваться, желательно принимать средства индивидуальной защиты, которые продаются в любом магазине», - посоветовала она.

В этом году ученые обнаружили новый опасный вид клещей. Это гибрид дальневосточной и таежной особей. По одной из версий, это связано с глобальным потеплением.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.06.2020, 01:34
Подготовка к Параду Победы в подмосковном Алабино: кадры с высоты птичьего полета
Дата11.06.2020, 12:21
Военные медики помогают пациентам с COVID-19 во временном госпитале в Кубинке
Дата09.06.2020, 13:16
В РФС утвердили даты возобновленных чемпионата и Кубка России
Дата10.06.2020, 14:46
Пара американских F-22 Raptor сопровождает российские «стратеги»: кадры из Ту-95МС
Дата10.06.2020, 13:05
Ракетный оскал: как маршал Баграмян сломал дамоклов меч ядерной угрозы США
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:12 В стране и мире
Видео
В Москве таксист сбил сотрудника ГИБДД на мотоцикле: видео с городских камер
15:50 В стране и мире
Видео
Сезон клещей: специалист рассказала, какие виды опасны для животных и людей
15:45 В стране и мире
Центризбирком гарантирует полный контроль за голосованием по Конституции на дому
15:24 В стране и мире
Ефремов доставлен на допрос в Главное следственное управление МВД
15:22 В стране и мире
«Добивают упавшего»: Литвинова раскритиковала отношение общества к Ефремову
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа группа крови, обладатели которой меньше подвержены заражению COVID-19
Видео
«Вы признаете себя виновным?»: опубликованы кадры допроса Ефремова
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Видео
«Клинические маски»: врач назвал визуальные признаки заражения COVID-19
Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.