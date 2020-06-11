Сезон клещей: специалист рассказала, какие виды опасны для животных и людей

В Московской области обитают два вида клещей, те которые больше опасны для собак - клещи -дармаценторы, и те, которые переносят клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. Если ервые уже полностью сошли или их осталось мало, то вторые все еще представляют опасность, поэтому надо соблюдать все правила, рассказала в комментарии «Звезде» научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Наталья Шашина.

«Прививка у нас есть только от одной инфекции - от клещевого энцефалита. В Москве и Московской области опасность клещевого энцефалита низкая. Им заболевают люди, которые уезжали куда-то, например, в Красноярск, на Урал, Дальний Восток. Клещевой боррелиоз, против которого нет прививки, он тоже достаточно опасен», - объяснила она.

Особенно он распространен на севере области и на северо-западе и востоке Москвы, считает специалист. Следует быть внимательным не только в лесу, но и на любой территории лесного ландшафта, например в парке в Москве.

«Надо соблюдать все правила, правильно одеваться, желательно принимать средства индивидуальной защиты, которые продаются в любом магазине», - посоветовала она.

В этом году ученые обнаружили новый опасный вид клещей. Это гибрид дальневосточной и таежной особей. По одной из версий, это связано с глобальным потеплением.