Роспотребнадзор смягчил требования к открытию кафе и рассадке в самолетах

Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общественного питания в условиях коронавируса. Теперь в них нет пункта об открытии кафе или ресторанов определенной площади.

В первой версии документа говорилось, что сначала власти разрешат возобновить работу только тем заведениям, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. Предполагалось, что за каждым столиком будут сидеть один-два гостя.

Кроме того, Роспотребнадзор смягчил требования к рассадке в самолетах. Теперь соблюдение социальной дистанции на борту воздушного судна необязательно. В службе «Российской газете» рассказали, что риск передачи вируса в самолете невелик: кресла пассажиров расположены не лицом к лицу, а их спинки выступают как барьер, люди, как правило, редко ходят в течение полета, воздух в салоне постоянно обновляется.