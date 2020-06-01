Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Роспотребнадзор смягчил требования к открытию кафе и рассадке в самолетах

Иван Линдеманн
11:54 01.06.2020
Из рекомендаций по общепиту убрали пункт о площади заведения, в самолетах разрешили не соблюдать социальную дистанцию.
Роспотребнадзор смягчил требования к открытию кафе и рассадке в самолетах
© Фото: Anastasia Gepp, Pixabay

Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общественного питания в условиях коронавируса. Теперь в них нет пункта об открытии кафе или ресторанов определенной площади.

В первой версии документа говорилось, что сначала власти разрешат возобновить работу только тем заведениям, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. Предполагалось, что за каждым столиком будут сидеть один-два гостя.

Кроме того, Роспотребнадзор смягчил требования к рассадке в самолетах. Теперь соблюдение социальной дистанции на борту воздушного судна необязательно. В службе «Российской газете» рассказали, что риск передачи вируса в самолете невелик: кресла пассажиров расположены не лицом к лицу, а их спинки выступают как барьер, люди, как правило, редко ходят в течение полета, воздух в салоне постоянно обновляется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.05.2020, 20:35
Экипаж Crew Dragon успешно перешел на МКС
Дата01.06.2020, 06:00
Крылья армии: Военно-транспортной авиации РФ исполнилось 89 лет
Дата31.05.2020, 02:01
Туктамышева рассказала о сложностях на тренировках после карантине
Дата31.05.2020, 16:00
Подводная одиссея «убийцы беспилотников»: пять ипостасей уникальной системы российских тральщиков
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
12:18 Армия
Видео
Перевыполнили план: военные провели дезинфекцию города Шимановск в Приамурье
11:54 В стране и мире
Роспотребнадзор смягчил требования к открытию кафе и рассадке в самолетах
11:02 В стране и мире
Минздрав: эффективность препарата «Авифавир» от COVID-19 составляет 90 процентов
10:13 В стране и мире
Путин поручил внести в список пострадавших от коронавируса отраслей ж/д перевозки и водный транспорт
09:05 В стране и мире
Премьер Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:18 Армия
Видео
Перевыполнили план: военные провели дезинфекцию города Шимановск в Приамурье
11:54 В стране и мире
Роспотребнадзор смягчил требования к открытию кафе и рассадке в самолетах
11:47 Эксклюзив
Видео
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет потепление
10:59 ОПК
Доля современного вооружения на Северном флоте превышает 60%
10:55 В стране и мире
Мишустин сообщил о готовности нацплана по экономике
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Московской и Ленинградской областях лоси устроили забеги вдоль трасс: видео
Видео
Как выглядит новая прогулочная разметка в парках Москвы: видео
Врач назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19
«Будто меня били битами»: Елена Воробей заболела коронавирусом
Видео
На Патриарших в Москве полиция разогнала нарушающую дистанцию толпу
Видео
«Все это блеф»: военный обозреватель об испытаниях Украиной ракет «Нептун»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.