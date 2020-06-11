Центризбирком гарантирует полный контроль за голосованием по Конституции на дому

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что Центризбирком дает полную гарантию того, что процесс голосования за поправки в Конституцию на дому также будет находиться под полным контролем. Об этом глава ЦИК сообщила на заседании рабочей группы.

Средства и силы для этого уже найдены. Общественная палата за неделю набрала почти 300 тысяч кандидатов в наблюдатели.

По словам специалистов, это свидетельствует о росте интереса к системе контроля за волеизъявлением. Записаться в наблюдатели можно на сайте Общественной палаты.

Напомним, голосование по поправкам в основной закон Российской Федерации состоится на 1 июля.