В России предложили лишать водительских прав за пьяные дебоши

Появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, дважды зарегистрированное правоохранительными органами, должно вести к лишению водительских прав. Такое заявление сделал член российской Общественной палаты Султан Хамзаев.

Инициатор предложил скорректировать действующий в настоящее время административный кодекс РФ, дополнив статью 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Приводить в действие санкции предлагается в течение полугода с момента правонарушения. Временное лишение водительского удостоверения, по проекту Хамзаева, должно длиться от шести до 24 месяцев.

Введение такой меры должно обезопасить участников дорожного движения от возможного взаимодействия с гражданами, имеющими проблемы с алкоголем. об этом пишет RT со ссылкой на копию письма, адресованного главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Ранее российский актер Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, сев за руль личного автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.