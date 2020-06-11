Ефремов доставлен на допрос в Главное следственное управление МВД

В Главное следственное управление МВД по Москве на допрос доставлен Михаил Ефремов. В ходе следственных действий планируется получить дополнительную информацию о дорожно-транспортном происшествии, виновником которого стал заслуженный артист РФ.

Напомним, что авария произошла на Садовом кольце поздно вечером 8 июня. Актер пересек две полосы и вылетел на «встречку», что привело к лобовому столкновению с автомобилем lada, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захарова.

Он получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, скончался на следующее утро. Сам Ефремов в момент ДТП был пьян. По информации в СМИ, в его крови также обнаружены следы наркотиков.

Михаил Ефремов долгое время не выходил из дома, ссылаясь на плохое самочувствие. В итоге он признал свою вину на допросе еще до суда.

На самом заседании он никаким образом не комментировал произошедшее и был в очень подавленном состоянии. Таганский суд Москвы отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова.

Сегодня, 11 июня, состоялись похороны Сергея Захарова. У него остались жена, сын, внучка и мать-инвалид. Все знакомые и его коллеги отзываются о нем как о хорошем и трудолюбивом человеке. По словам представителя семьи погибшего, родственники не согласны на примирение с Ефремовым.