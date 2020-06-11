«Добивают упавшего»: Литвинова раскритиковала отношение общества к Ефремову

Рената Литвинова жестко высказалась об отношении некоторых представителей общества, которые сразу же бросились порицать актера Михаила Ефремова за то, что он совершил. Актриса и режиссер назвала мнение таких людей «травлей», подчеркнув, что сама не раз переживала подобное отношение к себе.

«Вас когда-нибудь травили? Меня - да, и много раз. Я знаю, что это такое, с самого детства. Когда именно травят и добивают упавшего. Да, я про Михаила Ефремова - это драма для всех сторон. С ним тоже случилось горе - да. Я - про Милосердие», - написала Рената Литвинова в Instagram.

В комментариях подписчики актрисы согласились с ней, что такое поведение - абсолютно свойственно для некоторых граждан.

«Как это верно сказано. Михаилу желаю стойкости духа и добрых друзей, которые поддержат в такую трудную минуту. Все ходим под Богом», - прокомментировала еще одна подписчица.

Напомним, актер Михаил Ефремов попал в страшное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем. В результате аварии погиб мужчина грузового автомобиля. В настоящее время актер находится под домашним арестом, где ему предстоит провести два месяца. Расследование уголовного дела передано в ГСУ ГУ МВД по Москве.